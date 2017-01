Loenense jongeren ervaren dorpsgevoel

LOENEN – Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan een visie op de toekomst van Loenen. Verschillende partijen zijn met elkaar om tafel geweest en dat heeft gezorgd voor vernieuwende inzichten en bijzondere perspectieven.

Loenenaren zijn ondernemende mensen, dat is duidelijk. Niet alleen de volwassenen houden het dorp draaiende, de jeugd zit ook niet graag stil. Maar zoals dat in vrijwel ieder dorp gaat, heerst er af en toe het idee dat Loenen voor de jeugd niet bruisend genoeg is. Jongeren bereiken op een bepaald moment de leeftijd waarbij ze naar middelbare scholen buiten Loenen fietsen. Tijdens dit avontuur wordt natuurlijk ook ‘de grote stad’ ontdekt. Jongeren vinden dit interessant, er is immers altijd iets te doen in de stad.

Om het gevoel bij Loenen onder de jeugd in kaart te brengen, is er enige tijd geleden een enquête uitgestuurd. Er is gelukkig massaal op gereageerd! Dat heeft tot bijzonder waardevolle informatie geleidt. Met de enquête werd getracht een beeld te schetsen van de algemene indruk die jongeren hebben bij ‘hun’ dorp. Een mooie en opvallende uitkomst is bijvoorbeeld dat maar liefst 57% aangeeft erg gehecht te zijn aan Loenen. De voornaamste redenen zijn familie, vrienden en het echte dorpsgevoel. Bij de vraag of ze voor altijd in Loenen willen blijven wonen, zegt de meerderheid dan ook volmondig ‘ja’. Daarnaast geeft de jeugd aan graag een plek te willen hebben om samen te komen. Voor de jeugd tussen 16 en 25 is Spritshz een uitkomst, voor de leeftijdsgroep daaronder wordt echter nog niet helemaal in die behoefte voorzien.