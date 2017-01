Nieuwe jonge gezichten gepresenteerd op Nieuwjaarsbijeenkomst

BRUMMEN – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Brummen werden maandagavond Sem, Zoë en Dewi Tiggelaar gepresenteerd als nieuwe gezichten voor de campagne Samen Goed Voor Elkaar. Op de bijeenkomst, die dit jaar in het teken stond van jongeren, werden zij toegesproken door burgemeester Alex van Hedel.

Dewi en Zoë zorgen al van jongs af aan, samen met hun ouders, voor hun broertje Sem. De meiden helpen Sem met eten en drinken, geven hem medicatie en als het nodig is brengen ze hem ook naar bed. Soms bakken ze samen pannenkoeken. Daar is hij namelijk gek op. Sem is een vrolijke jongen die geniet van de aandacht van zijn zussen. Dewi en Zoë zijn blij dat ze Sem zo dicht bij zich hebben.

De gemeente Brummen richt zich met de publiekscampagne Samen Goed Voor Elkaar op inwoners die ondersteuning nodig hebben en op iedereen die zich actief inzet om een ander te helpen. Want familie, vrienden, kennissen en werkgevers kunnen elkaar helpen. Zo vind je vaak dichtbij huis, in de directe omgeving, een oplossing voor een vraag om hulp. Lukt dat niet, dan biedt de gemeente de juiste zorg en ondersteuning.

Inwoners van de gemeente Brummen kunnen met hun zorg- en ondersteuningsvragen terecht bij het Team Voor Elkaar. Het Team Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via het telefoonnummer (0575) 568 568 of via het mailadres info@teamvoorelkaar.nl. Er zijn ook inloopspreekuren in Brummen, Eerbeek, Empe, Hall, Oeken en Leuvenheim. Op www.samengoedvoorelkaar.nl vind je de exacte locaties en tijdstippen. Plus nog veel meer informatie over zorg & welzijn, jeugd en werk & inkomen.