Relatief geringe schade na jaarwisseling in Rheden

GEM. RHEDEN – Na de jaarwisseling tekent de gemeente Rheden een schade van 7500 euro op in de openbare ruimten. Dat is ruim 2000 euro meer dan vorig jaar. Negen afvalbakken zijn beschadigd, vier putdeksels en dertien verkeersborden. Naast deze schade is de muziektent in Ellecom afgebrand en sneuvelde een aantal ruiten van de bibliotheek in Dieren. De kosten hiervan zijn niet meegenomen in de schadecijfers. Ondanks de stijging behoort de schade tot één van de laagste van de afgelopen negen jaar. In 2009 was de schade 12.500 euro en in 2011 was er de meeste schade, toen werd een schade van 24.000 euro getekend.

De gemeente Rheden houdt sinds 2009 het schadebedrag aan de openbare ruimte bij. Ze wil zo meer grip krijgen op de schades. Om overlast en schade rondom oud en nieuw te beperken, werkt gemeente Rheden samen met buurgemeenten Rozendaal en Doesburg. Partners zoals politie, brandweer, straatcoaches en jongerenwerk hebben nauw samengewerkt. Ook eigenaren van bouwlocaties en scholen werkten mee. Medewerkers van Halt gaven op scholen les over de gevaren van vuurwerk.