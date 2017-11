Cruyff Court Het Hietveld geopend door Ge Ahead

BEEKBERGEN - Met een voetbalwedstrijdje tussen de Hietveld All Stars en een selectie van spelers van Go Ahead Eagles, wordt dinsdag 7 november het Cruyff Court op het terrein van Plurynlocatie Het Hietveld in Beekbergen officieel geopend.

Dankzij een warme samenwerking tussen de Cruyff Foundation en Pluryn en vooral ook dankzij de tomeloze inzet van medewerkers en cliënten van Het Hietveld, ligt het Cruyff Court er uitdagend bij. Klaar om voor het eerst bespeeld te worden.

De realisatie van een Cruyff Court is een lang gekoesterde wens van Het Hietveld. Een sportvoorziening als deze draagt immers bij aan vitaliteit en moedigt sportief gedrag van bewoners in alle omstandigheden aan. Daarnaast kan het Cruyff Court een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen bewoners van Het Hietveld en de samenleving.

Na de spectaculaire openingshandeling door Nathan Stukker (wethouder gemeente Apeldoorn), Niels Meijer (Cruyff Foundation) en Monique Kavelaars (Raad van Bestuur Pluryn) vindt deze middag direct de eerste wedstrijd op het Cruyff Court plaats. De Hietveld All Stars nemen het op tegen de selectie van spelers van Go Ahead Eagles. De profclub uit Deventer kent een goede samenwerking met Pluryn. Cliënten bezoeken wedstrijden en het Hietveld Cleanteam is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de hoofdtribune van stadion De Adelaarshorst. Op hun beurt bezoeken staf en selectie van Go Ahead Eagles jaarlijks Het Hietveld. Het bewijs dat topsport en topzorg uitstekend samengaan!

De opening van het Cruyff Court is alleen bedoeld voor genodigden. De bezoekers hebben tevens de mogelijkheid om een rondleiding langs een aantal woningen van Het Hietveld te volgen. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje in het Multifunctioneel Centrum.