DIEREN - De velden zijn gereed, nu is het tijd om het nieuwe clubhuis van MHC Dieren te realiseren. Deze week werden de eerste spanten voor het clubhuis van de hockeyclub op Het Nieuwland geplaatst. "Daarmee gaan we weer een nieuwe fase in", aldus voorzitter Jos Wortelboer. Hij laat weten dat het nieuwe complex medio maart volgend jaar klaar is. De Dierense hockeyclub beschikt dan over een geweldige nieuwe en eigen accommodatie.