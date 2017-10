Man aangehouden voor diefstal bronzen beeld Loenen

LOENEN - Zondagochtend heeft de politie een 30-jarige man uit Lelystad aangehouden op verdenking van diefstal van een bronzen beeld in Loenen. De man heeft de diefstal bekend. Het beeld is helaas spoorloos.



Het beeld is gestolen in de nacht van 18 op 19 september, vanaf het terrein van hotel-restaurant De Loenermark aan de Eerbeekseweg in Loenen. De eigenaar deed aangifte en dankzij een alerte Apeldoornse metaalboer, aan wie het beeld te koop werd aangeboden, kwam de verdachte in beeld.

De man uit Lelystad bleek te verblijven op een camping in Loenen. Op 21 september stond de politie bij de verdachte voor de deur, maar de man was op dat moment niet thuis. Wel waren de gordijnen van zijn stacaravan open. Omdat de politie op dat moment geen machtiging had om binnen te treden, heeft de politie de stacaravan van buiten rondom bekeken, maar niets gezien dat erop wees dat het beeld in de stacaravan stond.



Op zondag 1 oktober trof de politie de man wel thuis aan, in de stacaravan in Loenen, en is hij aangehouden. De man heeft bekend het beeld te hebben gestolen en verklaarde het beeld, nadat het in Apeldoorn niet lukte, op 19 september verkocht te hebben in Amsterdam. De politie heeft de genoemde Amsterdamse opkoper direct bezocht, maar deze ontkent het beeld gekocht te hebben. Deze opkoper is nu verdachte, de politie onderzoekt nog of het mogelijk is om vast te stellen wat er met het beeld gebeurd is.

De 30-jarige man zit nog vast. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op.