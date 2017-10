Gehandicaptenraad Doesburg: Waar ligt uw drempel?

DOESBURG - Op woensdag 4 oktober houdt de Gehandicaptenraad Doesburg een bijeenkomst waar ze willen bespreken tegen welke drempels mensen met een beperking aan lopen. Of u nu gebruik maakt van een scootmobiel, een rolstoel, u met een rollator of met krukken loopt, de vraag is eenvoudig. Waar ligt uw drempel?

De samenkomst is in het restaurant van IJsselzicht aan de Van Brakellaan 54. Belangstellenden kunnen vanaf 13.30 binnen lopen, de middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De gehandicaptenraad gaat dan graag in gesprek waar in Doesburg de toegankelijkheid problemen voor u oplevert. Dat kan zijn aan de openbare weg, problemen met stoepen of ongelijke wegen bijvoorbeeld. Of die winkel waar u maar niet binnen kan. Zij noteren uw opmerkingen, gaan deze inventariseren en spelen deze later anoniem door naar de gemeente. Dit met het voornemen om samen de drempels in Doesburg zoveel mogelijk weg te nemen.

Ook is het de bedoeling terug te kijken op eerder gehouden scootmobieltochten en trainingen, hoe hebt u deze ervaren? Stelt u prijs op meer tochten?

Met zijn allen kunnen we Doesburg beter toegankelijk maken voor iedereen met een beperking en wij hopen dan ook op een goede opkomst om dit mogelijk te maken. Graag aanmelden voor 1 oktober bij: Jelle Berends tel 0638681047, e-mail: jelleberends-sgrd@ziggo.nl of via de website: gehandicaptenraaddoesburg.org/opgeven-bijeenkomst/