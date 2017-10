Dierendag op de Dierense Weekmarkt

DIEREN - Omdat Dierendag dit jaar op woensdag valt, is er extra aandacht voor deze feestdag op de Dierense Weekmarkt. Op 4 oktober loopt er dus een figuur in dierenpak rond over de markt, om bezoekers drop met dierenfiguren uit te delen. Tussen 08.30 tot 12.30 uur kunnen bezoekers bovendien gratis hun huisdier op de foto laten zetten.

Dat kan bij de stand van Luuk Ferwerda, die wekelijks met artikelen voor onderhoud en verzorging van dieren op de markt op het Ericaplein staat. De professioneel gemaakte foto kan een week later worden opgehaald.