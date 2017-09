Nieuwe fusieclub in Dieren heet Bridgeclub Dieren

DIEREN - Bridgeclub Dieren is de nieuwe naam van de bridgeclub, die ontstaan is uit de bridgeclubs de Vale Ouwe en de Veluwezoom. Donderdag, 31 augustus, is deze naam met overgrote meerderheid aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ook is in die vergadering het bestuur benoemd: Paul Huizinga als voorzitter, Jan Brouwer als vice-voorzitter, Margo Schuurman als secretaris, Iet Dik als penningmeester en Frans Steinvoort als voorzitter Technische Commissie. De speellocatie is Theothorne, op donderdagavond vanaf 19.30 uur. Voor informatie en aanmelding als lid kunt u mailen: secretariaatbcdieren@gmail.com.