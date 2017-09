Boswachter Veluwezoom op de bres voor veiligheid collega’s

DE STEEG - Een recordaantal natuurbeschermers is in 2016 vermoord, zo werd onlangs bekend: elke week bijna vier mensen wereldwijd, tweehonderd slachtoffers in totaal. Boswachter Edgar Strikkeling uit de Veluwezoom maakt zich boos over het geweld tegen zijn collega’s elders op de wereld. “Het minste wat wij kunnen doen is deze natuurbeschermers zo goed mogelijk steunen en faciliteren in welke vorm dan ook.”

Het geweld tegen natuurbeschermers neemt toe, zo toont het vorige maand verschenen rapport aan. Niet alleen werden er meer mensen vermoord dan in voorgaande jaren (2016: 200 doden, 2015: 185), het geweld vond ook in meer landen plaats (2016: 24 landen, 2015: 16). Zestig procent van de moorden is gepleegd in Latijns-Amerika, dat daarmee de gevaarlijkste regio voor natuurbeschermers is.

In Afrika wordt het voor parkwachters steeds risicovoller om hun beroep uit te oefenen. Negen parkwachters vonden vorig jaar de dood in DR Congo tijdens het beschermen van het Nationaal Park Virunga. Recent voltrok zich een nieuw drama, dit keer in Okapi Wildlife Reserve, waarbij vijf Congolese rangers werden gedood.

Boswachter Edgar Strikkeling: “Het is natuurlijk te gek voor woorden. Door corruptie en belangenverstrengeling worden natuurbeschermers de dupe van agressie en intimidatie. Het lijkt erop dat niets en niemand dit geweld kan stoppen, vaak met de grootste consequenties. Het minste wat wij kunnen doen is deze natuurbeschermers zo goed mogelijk steunen en faciliteren in welke vorm dan ook.”

Om natuurbeschermers wereldwijd meer veiligheid te bieden, is het volgens Strikkeling nodig dat ook de Nederlandse regering in actie komt. “Op 26 september bieden we, samen met andere natuurorganisaties, een petitie aan bij de Tweede Kamer. Ik roep alle Gelderlanders op deze petitie te tekenen via www.beschermdenatuurbeschermer.nl.”

Het project 'Bescherm de natuurbeschermer' verbetert de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers in Colombia, Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen. Samen met lokale partners werken we aan een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen, het documenteren van bewijs voor strafzaken en het in veiligheid brengen van natuurbeschermers bij acuut gevaar. Ook pleiten we via een petitie voor bescherming van de rechtspositie van natuurbeschermers. 'Bescherm de natuurbeschermer' is een samenwerking tussen IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Natuurmonumenten en haar boswachters ondersteunen het initiatief.

www.beschermdenatuurbeschermer.nl