Laatste bomen Hof te Dieren weggehaald voor Traverse

DIEREN - In week 37 en 38 worden de laatste bomen weggehaald in het Hof te Dieren. In 2016 zijn er al bomen gekapt, dit is nu de laatste fase. Daarna wordt de weg omgevormd tot een route voor langzaam verkeer - zoals voetgangers, fietsers, snorfietsers, bromfietsverkeer - en landbouwvoertuigen, met omringende nieuwe beplanting.

De provinciale weg Dieren – Ellecom is opgeschoond, de laatste bomen kunnen daarom gekapt worden. En nu de weg vrij is kunnen deze werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Waar nodig worden waar nodig verkeersregelaars ingezet om de fietsers te begeleiden. "Ook nu is er vast weer veel bekijks, net als voorgaande keren", aldus de projectorganisatie van de Traverse.

Daarna kappen ze ook bomen langs de Kanaalweg, als voorbereiding op de werkzaamheden die daar uitgevoerd moeten worden in het kader van spooronderdoorgang en brug in het Apeldoorns Kanaal. Die kapwerkzaamheden lopen iets vooruit op de bouw, omdat rekening moet worden gehouden met het broedseizoen.