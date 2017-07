Nieuwe serie orgelconcerten Beekbergen

BEEKBERGEN – De concertcommissie van de Dorpskerk in Beekbergen heeft een mooie concertserie opgezet voor de komende zomer. Vanaf maandag 3 juli speelt acht maandagen lang een andere organist op het orgel in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat.

Het spits wordt maandag 3 juli afgebeten door Martin Zonnenberg. Zonnenberg had reeds op jonge leeftijd belangstelling voor het koninklijk instrument: het orgel. Al op twaalfjarige leeftijd begeleidde hij een aantal koren. Zonnenberg behaalde de diploma’s koordirectie en schoolmuziek. Martin Zonnenberg is als organist verbonden aan de NH Kerk te Sliedrecht en Nieuwpoort. Hij is dirigent van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus en het Kleinkoor Concertino.Verder is hij samensteller en arrangeur van het bekende TV-programma Nederland Zingt. Buiten Europa trad hij als dirigent, pianist en organist op in Israël, Canada en Amerika. Als componist is hij bekend door z'n instrumentale arrangementen en talloze composities voor koor, orgel en orkest. In 2002 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Martin Zonnenberg brengt in Beekbergen een verrassend programma, dat wordt afgesloten met samenzang. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk opent om 19.30 uur. De entree bedraagt 6 euro, kinderen tot twaalf jaar mogen voor 3 euro mee. Een abonnement voor vijf concerten kost 25 euro – foto: WipeSoft Mediaproducties