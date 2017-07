Jaarrekening 2016 sluit positief

ROZENDAAL - Het college van de gemeente Rozendaal heeft de jaarrekening 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelt de begroting op 4 juli. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo.

Bij de begroting in het najaar van 2015 was de gemeente somber gestemd omdat ze met tegenvallers, voortkomend uit rijksbeleid, werden geconfronteerd. Toch is Rozendaal er in 2016 in geslaagd om met een voordelig saldo van bijna 200.000 euro het jaar af te sluiten.

Sinds 1 januari 2015 is een groot aantal taken in het sociaal domein van de Rijksoverheid overgedragen aan de gemeenten, met 80 procent van het budget. Dit ging gepaard met vooral financiële onzekerheden. Hiervoor heeft Rozendaal een financiële buffer gecreëerd die niet aangesproken hoefde te worden. Een uitvoerige cijferweergave is te vinden op www.rozendaal.nl onder het kopje jaarrekening 2016.

Een andere meevaller is de zeer voorspoedige verkoop van de kavels op de Del. In het verleden werd door enkele inwoners gesuggereerd dat dit project veel te optimistisch werd ingeschat door het college. Wethouder George van Gorkum: “Tot mijn voldoening kan ik zeggen dat we ver voorlopen op onze eigen prognoses. De kavels van projectontwikkelaar Credo zijn inmiddels voor 80 procent verkocht en van onze eigen kavels is nog maar 40 procent vrij ter beschikking. We worden van vele zijden gecomplimenteerd met de nieuwe wijk en uit de reactie van onze nieuwe inwoners blijkt dat ze heel blij zijn met hun nieuwe woning. Zo krijgt de gemeente Rozendaal weer nieuwe en jeugdige energie.”

Het positief resultaat leidt er toe dat de gemeente Rozendaal meer dan 4 miljoen euro vrij beschikbaar heeft om te investeren. Daarnaast is er nog ruim 3 miljoen aan bestemmingsreserves en voorzieningen ter beschikking. Daarmee behoort Rozendaal tot een van de meest solide gefinancierde gemeenten in Nederland.