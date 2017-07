Zomeractiviteiten in Klarenbeek

KLARENBEEK – In juli en augustus worden er geen wekelijkse inloopochtenden gehouden in het MFC in Klarenbeek. Ook de muzikale bingo, die gepland stond voor 5 juli vervalt. Dit omdat is gebleken dat tijdens de zomermaanden de animo minimaal is. Vanaf 6 september staat de eerste inloopochtend na de zomer weer op de planning. Tijdens deze inloopochtenden is het MFC geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen kan dan terecht voor een spelletje of een praatje. In juli en augustus vervallen ook de wandelochtenden, vanaf 6 september wordt ook dit weer opgepakt.

Tijdens de zomermaanden wordt er wel, zo lang de weersomstandigheden dat toelaten, gefietst in Klarenbeek. Iedere tweede en vierde woensdagavond van de maand start men om 18.30 uur vanaf het MFC voor een route van zo’n 25 kilometer. Deelname is geheel vrijblijvend, aan- of afmelden is niet nodig.

Wie ook een bijdrage wil leveren aan één van de wekelijkse inloopochtenden in het MFC kan dit doorgeven aan de dorpscontactpersonen via dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl of tel. 06-12992662.