Onthulling wereldwijzer

DOESBURG – Marcel Opgenoort van de Rotary en loco-burgemeester Ellen Mulder hebben vorige week een nieuwe wereldwijzer onthuld op de Driesprong in het centrum van Doesburg. Deze wereldwijzer verwijst naar heel veel verschillende steden waar Doesburg banden mee onderhoudt, zoals Friedrichstadt, waar Doesburg een vriendschapsverdrag mee heeft en Gladbeck Kirchhellen waar de Rotary vriendschapsbanden mee onderhoudt. Ambon en Ankara zijn ook vertegenwoordigd, omdat er in Doesburg een grote groep migranten uit deze landen zijn thuis heeft gevonden. Om de wereldwijzer is een bankje geplaatst om even uit te kunnen rusten op dit mooie punt in de stad. De wereldwijzer is gesponsord door gelden van de Haringparty, die vorig jaar werd gehouden door de Rotary Doesburg. De wijzer is ontworpen door OPG Landscape, gemaakt door Heelmetaal en geplaatst door ten Dolle Grondverzet.