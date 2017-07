BRUMMEN – Het is na 44 jaar al een mooie traditie geworden: het kamp van RKJK in Brummen. Tijdens het Pinskterweekend vertrokken zeventig kinderen en veertig man leiding naar Zeddam voor een heus Superheldenkamp.

De oudere kinderen gingen zelf op de fiets, de jongste werden met de auto gebracht. Kort na aankomst stond het eerste spel al op het programma: een spannend potje bingo voor de jongste groepen en een smokkelspel voor de oudere kinderen, die een stuk kryptoniet bij Superman weg moesten krijgen. Het idee was dat de kinderen na de spellen lekker zouden gaan slapen, maar het bleef nog lang onrustig in de tenten.

De volgende dag werd begonnen met een spellencircuit, waarbij de groepen tegen elkaar streden en verschillende vaardigheden lieten zien. In de middag is het centrum van Zeddam onveilig gemaakt tijdens een vossenjacht, waar de vossen dit keer uitgedost waren als superhelden. Het werd een spannende avond, met een spooktocht en spokenjacht.

Zondag werd er gewandeld, waarin twee groepen de strijd met elkaar aangingen om zoveel mogelijk superkrachten te verdienen, waarmee aan het eind de slechterik moest worden verslagen in een spellenronde. Die avond brachten de jongste groepen een paar mooie optredens, waarna een leuke wedstrijd De Jongens tegen de Meisjes werd gespeeld, met een quiz en woordenspel. De dag werd afgesloten met een disco.

En dan brak de laatste dag alweer aan. Voor werd teruggekeerd naar Brummen, stond nog een laatste fotospel op het programma, waarbij de juiste leiding moest worden gekoppeld aan de juiste superheldenfoto. Na de prijsuitreiking werd de terugreis weer aanvaard., terug naar het Klupgebouw, waar ouders hun eigen superhelden opwachtten.