DIEREN – Basisschool De Vlinder werkt samen met het Dierens Harmonie Orkest aan het project Muziek in de Klas. Onlangs kwam het harmonieorkest naar school voor een introductie. De komende weken volgen de leerlingen per groep muziekworkshops, die worden gegeven door vakdocenten Geert-Jan Dijkerman en Truus Siddré. Tijdens deze workshops maken de leerlingen zelf muziek en komen ze in aanraking met verschillende instrumenten. Er is een apart programma voor de onder- en bovenbouw, zodat de invulling kan worden afgestemd op de leeftijd van de groep. Per groep wordt toegewerkt naar een muzikaal optreden tijdens het jaarlijkse open podium, op woensdagmorgen 12 juli van 10.45 tot 12.15 uur op het plein van de school aan de Huygenslaan in Dieren – foto: Aart van Raalte