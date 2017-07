Jongens D1 kampioenen

DIEREN - Het ging tijdens de laatste uitwedstrijd eigenlijk alleen nog maar om de eer, want de jongens van de D1 van MHC Dieren waren die week daarvoor al kampioen geworden. Maar wat een feest was het bij thuiskomst op de club: ze werden onthaald met champagne en taart, er hing een prachtig spandoek, het terras was versierd met vlaggen en ballonnen èn ze mochten met het hele team (en hun coaches) op de familieskelter al toeterend de buurt nog even door. Een kampioensfeestje om nooit meer te vergeten. De feestelijke dag werd afgesloten met een lekkere BBQ bij één van de ouders van de jongens, Ron en Majola van de Bonte Bentheimer.