De kerktoren getekend

DOESBURG - In de galmende hal van de kerktoren van de Martinikerk in Doesburg, werden de prijzen uitgereikt van de tekenwedstrijd die de Stichting Doesburgs Carillon had uitgeschreven. Dat deden ze in het kader van het 20-jarig bestaan van die stichting. De deelnemende scholieren hadden in de voorbije periode eerst in groepen de toren beklommen om naar het carillon te kijken en daar uitleg over te horen. Het bleek een inspirerende beklimming, want het mondde uit in fraaie creatieve staaltjes. Ankie Le Grand van de stichting had voormalig burgemeester Hermen Overweg uitgenodigd de prijzen uit te reiken aan de beste tekenaars. Helaas waren niet alle prijswinnaars, Ligang, Britt, Yeliz en Kik, zelf aanwezig en werd hun prijs soms in ontvangst genomen door een juf of mede-leerling. De op deze foto getoonde en door de organisatie keurig ingelijste tekeningen zijn echter wel allemaal de winnende! - foto: Wencel Maresch