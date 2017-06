Sociaal plan voor medewerkers gemeente Zevenaar

ZEVENAAR - Vakorganisaties FNV Overheid, CNV Overheid, het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en beide colleges van B&W van de fusiegemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, hebben een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld.

Het sociaal plan beschrijft de rechten en plichten van de medewerkers en werkgevers gedurende het herindelingsproces, de arbeidsvoorwaarden en de regels over de plaatsingsprocedure. Hiermee wordt de overgang van de medewerkers naar de nieuwe organisatie per 1 januari 2018 op een zorgvuldige en transparante manier geregeld. Nadat op 21 februari een principe akkoord was bereikt, hebben de leden op 12 april ingestemd. Het sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar. Uitgangspunt is géén gedwongen ontslagen. Wethouder Hans Winters geeft aan dat hiermee een belangrijke stap in het fusietraject is gezet: "Er is een goed sociaal plan. Dat hebben we bereikt door constructief overleg met respect voor elkaars standpunten."

Met de vakorganisaties zijn afspraken gemaakt over het arbeidsvoorwaardenpakket. Voor de financiële consequenties van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket geldt budgettaire neutraliteit. Er is geen doelstelling om te bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden.

Nu het plan is vastgesteld, start de uitvoering van onder andere de werving- en selectieprocedure voor de sleutelfuncties en het plaatsingsproces voor de overige functies. Op dit moment vindt de werving en selectie van de gemeentesecretaris plaats.