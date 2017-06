Leerlingen Het Rhedens storten zich op participatie

DIEREN - Vrijdag volgen tweehonderd derdejaars vmbo bl/kl en mavo leerlingen van Het Rhedens workshops en voorlichtingen in het kader van burgerparticipatie. De domeinen van burgerschap - democratie, participatie en identiteit - komen aan bod. De dag wordt om 08.45 uur geopend door wethouder Pos van de gemeente Rheden en duurt tot 14.50 uur.

Tijdens de burgerparticipatiedag komen onderwerpen zoals politiek, conflicten, communicatie, ethiek en verantwoordelijkheid ter sprake. De leerlingen zullen kijken naar een documentaire, de uren daarna starten de workshops. In het programma zit ook een interactieve voorstelling, ‘Over grenzen’, door theatergezelschap Helder.

De workshops en voorlichting worden gegeven door raadsleden van de gemeente Rheden (zij bootsen een debat na zoals in de raadszaal), de Mensenbieb (levende boeken; mensen met een verhaal gaan ieder in gesprek met twee leerlingen), Meldpunt Discriminatie en Pesten, de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit (COC), mediator Christien Krikke, de Politie (wanneer kies je voor het doen van aangifte), Arjan van der Kraan (hij vertelt over de ervaring met een ernstig auto-ongeluk), Feite Hofman (ex-gokverslaafde), Siriz (preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen) en Jongerenwerk Rheden.