99 Jaar: vitaal door zwemmen

DOESBURG - De heer Halekor uit Doesburg werd vorige week dinsdag blij verrast door Alex Walter, manager van Zwembad Den Helder in Doesburg. Op 4 mei wordt de heer Halekor namelijk 99 jaar. “Dat wilden we absoluut niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, vertelt Walter. “Meneer zwemt hier namelijk vier tot zeven keer per week. Eigenlijk al sinds de opening van het zwembad in 1994”. Om zijn waardering hiervoor te benadrukken, kreeg de heer Halekor een gratis lidmaatschap tot zijn honderdste verjaardag aangeboden.

Halekor: “Wat ontzettend leuk, bedankt! Ik ben altijd zeer sportief geweest. Ik heb veel geskied, tot vijf jaar terug reed ik nog motor en ik heb veel in de bergen gewandeld. Inmiddels is zwemmen als enige sport overgebleven. In het water kan ik me vrij bewegen en voel ik niet dat ik 67 kilo weeg”. Halekor trekt bijna elke dag nog tien tot twaalf baantjes en doet vele oefeningen in het water. Walter is trots op meneer Halekor. “Zo zie je maar dat bewegen op latere leeftijd zorgt voor veel vitaliteit”. Meneer Halekor heeft nog veel plezier in het leven. (Bijna) iedere dag weet hij Den Helder met de auto te vinden, maar laatst was hij zijn rijbewijs vergeten te verlengen. Dat weerhoudt hem er echter niet van te komen zwemmen, dan belt hij gewoon de PlusBus. - Foto Lotte Bienias.