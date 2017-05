Jubileumfeest bij DGWW

HUMMELO - Het jubileum van de Hummelose carnavalsvereniging DGWW (Doar goat wi'j weer) is onlangs gevierd. Bijna alle oud- en huidige raadsleden, prinsen en HKM-en (Huppelkutmarietjes) uit het 25 + 1 jarige bestaan waren aanwezig op de barbecue. Vele belevenissen werden in een reünie-sfeer onder elkaar gedeeld en er was zelfs een heuse Ren-je Rot-quiz opgezet door de zittende prins Herbert, waarop lang niet iedereen de juiste antwoorden wist. De vragen over de meest uitgebreide gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar waren zelfs door de grootste DGWW-die-hards niet te beantwoorden. Ook kwamen oude videobeelden van oud-prins Bennie voorbij. Beelden uit de jaren '90, waarop vele huidige Raadsleden van de Raad van Twaalf nog als enthousiast kind mee deed aan de playbackshow of optocht.

DGWW onderscheidt zich op een ludieke manier van de bestaande carnavalsfeesten, door het doorbreken van bekende carnavalstradities. Zo is 'de 12e van de 12e' de tegenhanger van 'de 11e van de 11e', is er een Raad van Twaalf (in plaats van Elf), heet de Pronkzitting DRonkzitting en krijgen de prinsen en prinsessen de naam die een fijne persoonlijke omschrijving geeft. Zo waren er door de jaren heen prinsen en prinsessen als Henkie de Uutbundiste en de Onmundigste, Jan de Snelste en de Rebelste, Ans de Rooiste en de Mooiste en Dianne de Bolste en de Dolste.