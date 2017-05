Jubileumwegrace op de Varsselring in Hengelo

HENGELO - Het weekend van 6 en 7 mei is een historisch weekend voor de Hamove. Voor de 50e keer wordt de wegrace verreden op de Varsselring in Hengelo. Hamove heeft voor deze editie groots uitgepakt met veel spektakel en een groot aantal wedstrijden met lokale kanshebbers op de overwinning.

Hengelo, Varsselring en wegrace zijn woorden die al jaren samengaan. Dit jaar wordt de prachtige geschiedenis van het evenement extra benadrukt, omdat het evenement voor het 50e jaar georganiseerd wordt. Veel internationale en nationale toppers kwamen al naar de Achterhoek. Denk aan ‘de Grote Drie’: Wil Hartog, Jack Middelburg en Boet van Dulmen. Maar legende Jarno Saarinen kwam in begin jaren '70 ook naar Hengelo. Later kwamen ook wereldkampioenen als Barry Sheene, Anton Mang, Jon Ekerold, Rolf Biland, Egbert Streuer en vele andere toppers in actie op de Varsselring.

Inmiddels is de wegrace in Hengelo georganiseerd door de Hamove de enig overgebleven wegrace in Nederland op een stratencircuit. Met dit feit en de rijke geschiedenis in het achterhoofd maakt 50 jaar wegrace in Hengelo extra speciaal. Tijdens de 2017-editie staan er maar liefst acht raceklassen aan de start. Het Internationale Road Race Championship (IRRC) is in de laatste jaren uitgegroeid tot de grote publiektrekker.

Naast de races is er ook het hele weekend het V-Ring Treffen. Op zaterdag tegen 18.00 uur staan er sprints met café racers op het programma. Ook zullen zij op zondag tijdens de pauze diverse demoronden rijden. Aansluitend aan het zaterdagprogramma is er in het racecafé op de paddock een feestavond met DJ Martin. De avond start om 20.00 uur en er is gratis entree.

Naast het race op zondag is er ook gedacht aan de kleine jeugd. Een draaimolen, luchtkussen en mini crossmotoren zijn aanwezig in het rennerskwartier.

De kosten van een weekendticket voor de wegraces zijn € 25,-. Een ticket voor alleen de zondag kost € 20,-, Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en jeugd tussen de 12 en 18 jaar betalen € 10,- entree. Een kaartje voor volwassenen op zaterdag 6 mei is € 10,-. Vanwege 50 jaar wegrace op de Varsselring trakteert de Hamove; bij aankoop van een zondagkaart of passe-partout krijgt men een consumptiemunt cadeau! Voor meer informatie kijk op: www.hamove.nl. - foto: Henk Teerink