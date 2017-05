Aandacht voor onderduikers bij Dodenherdenking in Velp

VELP - Mevr. Mirjam Troostwijk-Kerkoet (85) vertelt op 4 mei in de Parkstraatkerk over haar onderduikperiode in Velp tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst, voorafgaand aan de Stille Tocht en Dodenherdenking, is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom.



Samen met nog 13 Joodse mensen zat Mirjam Troostwijk als 11-jarig meisje ruim twee jaar verborgen op Jeruzalem 31 in Velp, bij de familie Van den Berg. Dat gezin bestond uit Baas en Moeke Van den Berg en vijf zonen. Allen overleefden de oorlog.

Voor en na deze overdenking speelt de Velpse violiste Melanie Jansen – ze is eerste violiste bij het Gelders Orkest - muziekstukken van J.S. Bach en Massenet. Leerlingen van de Roncallischool, de meisjes Fien de Zeeuw (12) en Dula Breeuwsma (11) lezen een zelfgemaakt gedicht voor.

Aansluitend wordt omstreeks 19.45 uur de Stille Tocht geformeerd, vóór de Parkstraatkerk. Iedereen kan zich daar bij aansluiten. Met ‘omfloerste trom’ lopen leden van Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt voor de stoet uit naar het Herdenkingsmonument in het Villapark aan de Vijverlaan. Bij het monument wordt de Bevrijdingsklok geluid, terwijl de vrijheidsvlam brandt. Scouts van De Velpsche Woudloopers en van De Markesteengroep staan met fakkels aan weerszijden van het monument.

Na de twee minuten stilte, vanaf 20.00 uur, en het zingen van het Wilhelmus worden kransen en bloemen gelegd door afgevaardigden van diverse organisaties, zoals het 4 Mei Comité Velp, Stichting Velp voor Oranje, Stichting De Geërfden van Velp, Raad van Kerken Velp, bestuur BIZ centrum Velp, Amnesty International en Studentenvereniging Arboricultura (Hogeschool Larenstein). Leerlingen van de Roncallischool – die het monument ‘adopteerden’ – leggen vervolgens een bloemstuk. Leerlingen van Het Groenhorst Velp maakten een bloemstuk dat namens alle Velpse scholen. Daarna krijgen alle aanwezige kinderen gelegenheid om hun bloemen te leggen. Zelf geplukte bloemen of de losse bloemen die het Comité daarvoor heeft klaar gezet. Tijdens het defilé langs het monument, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen, speelt Harmonie Unisono. En daarmee eindigt de eenvoudige, maar ieder jaar weer indrukwekkende bijeenkomst.