Eerbeekse Oliemolen weer open

EERBEEK - Het team vrijwillige molenaars van de Eerbeekse Oliemolen bereidde zich de afgelopen weken uitgebreid voor op het seizoen 2017. Veel aandacht krijgt de veiligheid, zowel die van de olieslagers zelf als die van de bezoekers. Er draait en beweegt immers van alles in de molen, allemaal aangedreven door het water van de Eerbeekse beek. In de molen valt de kollergang met de twee grote kantstenen het meest op. Samen wegen die stenen evenveel als drie flinke personenauto's en daardoor kunnen ze de zaden kneuzen en fijnmaken. Maar ook het olieslaan is een indrukwekkend gebeuren, al was het maar door het geluid van de slaghei. De bezoeker kan deze installaties vanwege de veiligheid alleen vanachter een hekje bekijken, maar ook dan is het mooi om de hele machinerie van de molen in bedrijf te zien. De molenaars vertellen graag aan jong en oud wat er gebeurt en de in de molen gewonnen lijnolie is te koop. Van april tot en met de herfstvakantie in oktober is molen elke zaterdag open en van mei tot en met september op elke zaterdag én zondag.