New Media bij HOB

BRUMMEN - De Grote Kerk in Brummen was onlangs het toneel van een bijzonder optreden van Harmonie Orkest Brummen (HOB). Onder de titel HarmNew Media werd een afwisselend programma gebracht, waarbij muziek werd versterkt door diverse nieuwe media.

Zo was er filmmuziek van bijvoorbeeld Hoe Tem Je een Draak, The Mask of Zorro, Crimson Tide en Starwars, met bijbehorende filmfragmenten. Ook het meer experimentele stuk Outback stond op het programma, waarin een didgeridoo een belangrijke rol speelt. Voor de aankleding van het stuk Madurodam waren dappere fotografen op de natste dag van dit voorjaar naar Den Haag gereisd om foto's te maken. De jonge musici van het opleidingsorkest lieten een paar swingende dansnummers horen en vervulden met verve hun rol als vlaggenzwaaiers, kaarsjesdragers en zwaardvechters. Tijdens het muziekstuk Grand Grand Ouverture hadden drie stofzuigers een solistenrol, tot een stel boeven met klappertjespistolen ze tot zwijgen bracht. Zo was er steeds veel te zien voor het publiek. Op het scherm geprojecteerde Whatsapp-berichten werden ingezet als programmaboekje – foto: Christian Woelders