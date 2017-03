Nog zeven gebieden voor Oranje Fonds Collecte beschikbaar

GEM. RHEDEN - Voor alle verenigingen en stichtingen uit de gemeente Rheden liggen er kansen om de kas wat extra te spekken. Er zijn in Rheden nog zeven collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds Collecte 2017 die van 6 tot 10 juni plaatsvindt. Inschrijven kan tot 1 april via www.oranjefonds.nl/collecte. Verenigingen en stichtingen die een collectegebied willen reserveren moeten er snel bij zijn, want per gebied kan maar één organisatie collecteren.



Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling. De andere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. De collecteweek levert de deelnemende verenigingen en stichtingen niet alleen geld, maar ook extra aandacht op. Het geeft ze de mogelijkheid te laten zien hoe belangrijk zij zijn voor velen. Denk aan het dorpshuis waar iedereen altijd terecht kan, de sportclub waar men elkaar iedere week treft en het zorgcentrum waar mensen met een beperking een dagbesteding vinden.

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Alle stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een eigen bankrekening hebben en de opbrengst besteden in Nederland kunnen deelnemen aan de Oranje Fonds Collecte.