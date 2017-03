Een kwart eeuw Keurslager Van der Horst

EERBEEK - Op 1 maart viert de familie Van der Horst dat ze precies een kwart eeuw eigenaar is van de slagerij aan de Kloosterstraat in Eerbeek. En inmiddels heeft Keurslager Van der Horst sinds 2008 ook een vestiging aan het Callunaplein in Dieren. Een gesprek met twee generaties Van der Horst.

Geert en José van der Horst kochten in 1992 een slagerij aan de Kloosterstraat in Eerbeek. Geert had een aantal jaren daarvoor via een zwager kennisgemaakt met het slagersvak en besloot dat daar zijn toekomst lag. Hij haalde eerst alle benodigde vak- en ondernemersdiploma's en niet lang daarna nam hij in Eerbeek een slagerij over. Hij bouwde samen met José en met de onmisbare ondersteuning van gedreven medewerkers de slagerij uit tot een gerenommeerd adres voor goed vlees. "Want dat was het in het begin vooral, vlees en vleeswaren", vertelt Van der Horst sr. "Maar we begonnen al redelijk snel met uitbreiding van het assortiment en service." En dat gebeurde ook met het pand waarin het slagersbedrijf was gevestigd. "Het was echt in slechte staat toen we overnamen. We hebben een paar keer zeer grondig verbouwd en uitgebouwd."

Zoon Gert-Jan kwam al een paar jaar na de start binnen het bedrijf werken. Hij doorliep alle facetten van het vak en raakte samen met partner Marloes steeds meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en leiding van het bedrijf. En sinds vijf jaar is hij de eigenaar. Vader Geert en moeder José springen bij als het nodig is, maar hebben zich feitelijk teruggetrokken uit de zaak.

Gert-Jan zag al snel in dat het slagersvak een nieuwe richting op zou gaan. Niet alleen het verkopen van vlees en vleeswaren, maar vooral ook het aanbieden van maaltijden, catering en barbecue-service. "We maken heel veel kant en klare maaltijden en gerechten. Vrijwel altijd op basis van vlees, we zijn natuurlijk slager, maar het aanbod is enorm veel breder geworden. We leveren niet alleen het vlees voor een barbecue, maar ook alle andere gerechten zoals salades, sauzen en brood en de barbecues zelf. We leveren ook het serviesgoed en doen de afwas. We leveren maaltijden en broodjes aan fabrieken, maar ook aan senioren. Het is nu zo dat de slagersmarkt, de verkoop van vlees, stabiliseert, maar dat de groei zit in alles wat we zelf doen."

Toen Geert van der Horst 25 jaar geleden in Eerbeek begon, werd nog zelf geslacht aan de Kloosterstraat en werkte hij met vierpersoneelsleden. Inmiddels zijn al 34 mensen werkzaam in de winkels in Eerbeek en Dieren en in de worstenmakerij en keuken en is het bedrijf sinds 2007 Keurslager.

En gelijk met het 25-jarig bestaan, gaat Keurslager Van der Horst alweer een nieuwe fase in. "We hebben het perceel achter onze zaak gekocht van Koetsier. Dat levert ons 1250 vierkante meter extra ruimte op om ons te kunnen blijven ontwikkelen", aldus Gert-Jan. "De hele routing van ons bedrijf zal veranderen. Nu worden we nog bevoorraad via de voorzijde en dat gaat in de toekomst naar de achterkant. Evenals het uitleveren van alle niet-winkel artikelen."

Het hele jaar worden in het kader van het jubileum acties gehouden en demonstraties gegeven. Op vrijdag 26 mei is er bijvoorbeeld een groots opgezette bbq-dag en op 1 maart 2018, aan het einde van het jubileumjaar, komt er in ieder geval een afsluiting met een open huis. "En verder zullen we alle acties in de loop van het jaar bekendmaken via de krant en social media."

Een foto uit 1998. Er is sindsdien veel veranderd in het slagersvak en bij Slagerij Van der Horst - foto: Wencel Maresch