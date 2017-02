EERBEEK - Op zondag 29 januari was de eerste turnwedstrijd dit seizoen van de vijfde en zesde divisie voor de meisjes van K&V Eerbeek. Het was een spannende wedstrijddag, maar ze waren er klaar voor. Er werd in verschillende divisies geturnd en deze meiden kwamen in actie: Fleur Driessen, Tara Hillebrand, Jasmijn Zeijseink, Anna Wensink, Lieke Schotpoort en tot slot Femke Broer die zelfs de bronzen medaille mee naar Eerbeek nam.