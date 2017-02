Brummense wethouder Paauw overleden

BRUMMEN – Wethouder Koos Paauw van de gemeente Brummen is woensdagavond 1 februari plotseling overleden. Hoewel hij kampte wat gezondheidsproblemen, kwam zijn dood erg onverwacht. Koos Paauw werd 62 jaar.

De schok is groot binnen de gemeentelijke organisatie. 'Hoewel zijn gezondheid in de afgelopen periode extra aandacht verdiende, komt het bericht van het plotseling overlijden van de in Brummen woonachtige wethouder bij bestuur en medewerkers van de gemeente Brummen hard aan', laat de gemeente via haar website weten.

Koos Paauw kwam twintig jaar geleden vanuit het westen met zijn vrouw en drie zonen in Brummen wonen. Hij was sinds 1975 werkzaam voor het Ministerie van Landbouw. Paauw was sinds 2006 fractievoorzitter van het CDA in Brummen en nam bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen de taak van lijsttrekker op zich. Na de laatste verkiezingen in 2014 nam bij plaats in het college. Als wethouder had Paauw onder andere de financiën van de gemeente in zijn portefeuille, evenals de verschillende onderwerpen op het gebied van zorg, zoals de participatiewet, Wmo, jeugd- en jongerenbeleid. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de decentralisaties in de zorg en alles wat daarbij kwam kijken, zoals het opzetten van wijkteam Voor Elkaar. Paauw hechtte belang aan de rol van mantelzorgers in de gemeente. Ook heeft hij veel tijd gestoken in de realisatie van een Cruyff Court in Eerbeek. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door andere collegeleden.