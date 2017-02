Liever water dan een zoet drankje

BRUMMEN – Voor en na de zwemles kun je beter water drinken in plaats van een zoet drankje. Dat is de boodschap van de campagne die maandag door wethouder Luuk Tuiten werd afgetrapt in zwembad Rhienderoord.

Deze campagne is een gezamenlijk project van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Doel is om kinderen te verleiden tot het drinken van water, zodat zij het vaak zoete alternatief laten staan. Nederlandse kinderen drinken te veel zoete drankjes en te weinig water. Er is gekozen voor kinderen die zwemlessen volgen en hun ouders, omdat bijna ieder kind wel zwemles volgt en dus een langere tijd wekelijks in het bad te vinden is. Bovendien is water drinken gezond, bewegen gezonde kinderen beter en halen beter bewegende kinderen makkelijker hun zwemdiploma, zo luidt de theorie.

In de campagne staan drie Waterhelden centraal. Spetter de octopus, Spatter de dolfijn en Spater de krab beleven allemaal avonturen, waar ze erg dorst van krijgen. Die dorst wordt gelest met water. Elke maand krijgen de kinderen in het zwembad een nieuw avontuur van de Waterhelden. Daarnaast zijn er cadeautjes die de kinderen krijgen of kunnen winnen, zoals een bidon en een stickervel van de Waterhelden. Voor ouders is er een flyer met uitleg over de campagne en tips om water drinken (thuis) leuk te maken. De zwembaden krijgen materialen met de Waterhelden die zij in de lessen kunnen gebruiken.

Aan wethouder Luuk Tuiten de taak om de campagne te starten, samen met Jacco Peelen, hoofd zwemzaken van Rhienderoord. Zwembad Coldenhove, het Eerbeekse buitenbad, sluit in het voorjaar ook aan bij de campagne.