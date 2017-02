Natuur en nieuw fietspad op Den Helder in Doesburg

DOESBURG – Op terrein Den Helder in Doesburg komt een nieuw fietspad en wordt nieuwe natuur aangelegd. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders vorige week besloten. Het fietspad is vooral om de veiligheid voor fietsende scholieren te vergroten.

Ruim drie jaar geleden heeft de gemeenteraad van Doesburg besloten dat de nieuwe Stadswerf en het recycleplein op het terrein Den Helder zouden komen. Beide zijn in de zomer gereed. Tegelijkertijd sprak de raad de wens uit om natuur te ontwikkelen op Den Helder, waardoor een verbinding ontstaat met omliggende gebieden. Ook worden de stadswerf en het recycleplein op deze manier zoveel mogelijk ‘in het groen’ gezet. De inrichting van de natuur sluit zoveel mogelijk aan bij de stadswerf.

Met verschillende bomenrijen van lindes, essen, populieren en wilgen, afgewisseld met struwelen van wilgen, hakhoutbosjes, vogelbosjes en hagen krijgt het gebied een ‘zachter’ karakter. Het kan daarmee ook een aantrekkelijk gebied vormen voor allerlei planten en dieren, maar ook als mooie entree van de stad.

De aanleg van een nieuw fietspad is vooral om de veiligheid van fietsende scholieren te vergroten. Verantwoordelijk wethouder Fred Jansen ziet daarom het liefst dat het pad voor de start van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 is aangelegd. Jansen: “Door de nieuwe stadswerf komen daar natuurlijk ook meer auto’s te rijden. Als het nieuwe fietspad er is, zitten auto’s en fietsen elkaar niet in de weg.” Het nieuwe fietspad loopt vanaf de provinciale Parallelweg over het terrein Den Helder naar de Drempterdijk.

Het College heeft een dekkingsvoorstel ingediend bij de raad, waaruit blijkt dat door het herschikken van middelen zowel de natuuruitbreiding als het fietspad gefinancierd kunnen worden. Zo bleek de stadswerf minder te kosten dan geraamd en is het voorstel de investering in de inrichting van de natuur met dat verschil te betalen. Het fietspad wordt betaald uit de extra opbrengsten van de precarioheffing.