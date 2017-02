Een veilig gevoel door Telefooncirkels Rheden

GEM. RHEDEN – "De Telefooncirkels zijn meer dan alleen een gezellige babbel", spreekt Martha Goosen uit ervaring. De Rhedense is zowel deelnemer als begeleider bij de Telefooncirkels Rheden. Op 8 februari viert deze vrijwilligersorganisatie haar 35-jarig bestaan. Ook de burgemeester komt op de high tea.

Ruim tien jaar is Martha Goosen verbonden aan één van de negen telefooncirkels die momenteel in de gemeente Rheden actief is. "Een buurtbewoner attendeerde mij op deelname aan de telefooncirkel. Ik heb er geen seconde spijt van." Als deelnemer biedt het haar behalve dagstructuur ook sociaal contact. "Ik heb familie in het noorden van het land wonen, hier kende ik toen weinig mensen. Vooral in de periode dat ik niet zo goed in mijn vel zat, bood het dagelijks telefooncontact mij een veilig gevoel. Er werd immers naar mij omgekeken."



Op de ochtenden dat de persoon uit de telefooncirkel die Martha moest bellen niet opnam, ondernam zij adequaat actie. "Eerst belde ik de volgende op de lijst, zodat de cirkel verder rond kon komen. Vervolgens belde ik de begeleider om te vertellen over de ‘kink in de kabel’. De begeleider ging vervolgens met een collega-vrijwilliger poolshoogte nemen waarom er op betreffend adres niet werd opgenomen." Als vanzelf werd Martha op een gegeven moment tevens begeleider.

In de gemeente Rheden zijn negen telefooncirkels actief. De begeleider start om 09.00 uur de cirkel en belt de eerste deelnemer. Deze belt vervolgens nummer twee op lijst, enzovoorts. Rond 09.30 uur sluit de cirkel met een belletje van de laatste deelnemer naar de begeleider. Bij geen gehoor, wordt altijd de begeleider ingeschakeld die gaat kijken.

Ook Aagje Kaboord is een begeleider. Door haar deelnemende moeder merkte Aagje hoe belangrijk deze vrijwilligersvoorziening was. "Als familielid was het een veilig én rustgevend gevoel dat mijn moeder via de Telefooncirkel contact had met anderen. Bij een ‘niet pluis gevoel’ wordt altijd even gecontroleerd of alles oké is met de deelnemer." Aagje benadrukt dat deelname aan één van de telefooncirkels vooral heel prettig is voor alleengaande mensen met weinig buurtcontacten waarop zij terug kunnen vallen.

Martha verheugt zich als deelnemer altijd op de contactmomenten in de ochtend. "Even een babbeltje maken is fijn. Met diegene die ik altijd vervolgens in de cirkel bel, heb ik ondertussen een vriendschappelijk contact opgebouwd." Goosen had een tijdje terug een telefoongesprek met een deelnemer die behoorlijk verkouden klonk. "Mijn telefoontje gaf de doorslag aan haar om toch naar de huisarts te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit zonder de Telefooncirkel niet was gebeurd. Natuurlijk informeerde ik de dag erna even hoe het was gegaan bij de huisarts."

Aagje Kaboord vertelt dat de begeleiders over sleuteladressen beschikken van de deelnemers, zodat in geval van calamiteiten bij de mensen thuis gecontroleerd kan worden waarom de telefoon niet werd opgenomen. "Vaak is aanbellen voldoende, dan blijkt verrassend vaak dat de telefoonlijn verbroken is, of dat ze vergeten zijn zelf de volgende deelnemer op te bellen. Een keer bleek dat de deelnemer in de vroege ochtend was gevallen en niet meer op kon staan. Wij konden de huisarts bellen waardoor alles toch nog goed was afgelopen voor mevrouw. Ook voor kinderen die ver weg wonen is dit een hele prettige gedachten."

De deelnemers ontmoeten de andere cirkeldeelnemers tweemaal per jaar tijdens contactochtenden. De meesten zijn behoorlijk op leeftijd en om niet alleen over kwaaltjes te praten, worden er spelletjes georganiseerd die hen uitlokken tot gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Ook na 35 jaar blijkt de Telefooncirkels Rheden nog steeds van grote meerwaarde. Mensen die ook tussen 09.00 en 09.30 uur gebeld willen worden, kunnen zich altijd aanmelden bij de coördinator Betsie Dam. Extra vrijwilligers die eenmaal per zes weken gedurende een week, één uurtje per dag, als begeleider op willen treden, zijn meer dan welkom.

De deelnemers en de vrijwillige begeleiders genieten op woensdag 8 februari van een heerlijke high tea in Theothorne. Zij komen samen om ook gezellig met elkaar te kletsen en om het gezicht achter de stem weer eens te ontmoeten.

Info: Betsie Dam, coördinator Telefooncirkels Rheden: 0313- 415 207 / betsie.dam@upcmail.nl

Foto:

Martha Goosen en Aagje Kaboord spreken samen over de Telefooncirkels in de gemeente Rheden