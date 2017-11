Aanmelden voor gratis winterinspectie van de auto

DIEREN - Op 11 november kunnen mensen bij Autobedrijf Wijnne in Dieren terecht voor een gratis winterinspectie van hun auto. En voor de mensen die daar gebruik van maken, staat ook een heerlijk kom erwtensoep klaar. Een afspraak maken kan overigens ook.

Op 11 november kunnen autorijders die veilig en zonder problemen de winterse kou in willen, terecht bij Autobedrijf Wijnne aan de Imboslaan 140 in Dieren. Bellen voor een afspraak (0313-414724) beperkt de wachttijd. De winterinspectie is gratis. Voor reparaties en/of onderdelen worden uiteraard wel kosten in rekening gebracht.

www.wijnne.nl