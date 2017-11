Energieloket zoekt actieve wijkbewoners voor project

REGIO - Voor het project ‘Geef je huis een toekomst’ is het Energieloket samen met gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal op zoek naar wijkambassadeurs. Het project helpt mensen die een stap willen zetten naar veilig, comfortabel, gezond én energiezuinig wonen, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen.

De wijkambassadeurs worden ingezet om deze mensen te informeren. Ze krijgen hierbij deskundige begeleiding vanuit het Energieloket Midden Gelderland.

Met veel maatregelen om je comfort te verhogen, bespaar je ook direct op de energiekosten. Denk maar eens aan vloerisolatie of dubbel glas. De komende jaren gaat het gemiddelde gezin gemiddeld 200 euro per jaar meer betalen voor energie. Dit kan voorkomen worden door je woning comfortabel én energiezuinig te maken. Om bewoners hierbij te helpen worden wijkambassadeurs gezocht die helpen bij het verstrekken van informatie.

Voor de wijkambassadeurs is er een ondersteuningspakket ontwikkeld waar zij gebruik van mogen maken. Zo is er o.a. een warmtebeeldcamera beschikbaar om warmteverliezen aan te tonen, is er budget voor het organiseren van bijeenkomsten en zijn er coaches beschikbaar die een Woonwensenscan kunnen afnemen. Tijdens deze gratis scans worden alle mogelijke verbeteringen voor comfort, veiligheid, gezondheid en energie eens goed op een rijtje gezet. Ook mogen wijkambassadeurs deelnemen aan het speciale “Ambassadeurslab”, waar kennis kan worden opgedaan en ervaringen worden uitgewisseld.

Bent u, of kent u een actieve wijkbewoner? En wilt u bewoners helpen bij het comfortabel, gezond, veilig of energiezuinig maken van hun woning? Neem dan contact op met het Energieloket Midden-Gelderland: tel. 085 -303 06 70 of mail naar info@elmg.nl onder vermelding ‘Aanmelding ambassadeur’.