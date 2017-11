Publicaties over archeologische vondsten in Doesburg

DOESBURG - In de Gasthuiskerk werd vrijdag een presentatie gegeven over drie Doesburgse Archeologische Publicaties (DAP). Dit zijn boekjes waarin alle archeologische vondsten staan vermeld en afgebeeld, die op verschillende locaties in Doesburg zijn gevonden.

Wethouder Fred Jansen en Gerrit Bouwhuis van de Gestichten openden de bijeenkomst, waarna er een korte lezing was over de vindplaatsen en aangetroffen spullen op de drie verschillende plaatsen waar gegraven was. Als eerste was boekje DAP 11 met de titel 'Leven en dood in de Gasthuiskerk'. Zoals u waarschijnlijk nog wel weet is op die plek het geraamte van een kind en een baby gevonden. Zij kreeg de naam Geeske. Uit onderzoek is gebleken dat het niet echt vast te stellen is of het een jongen of meisje was. Wel vast staat dat de baby (vermoedelijk een één jarig kind) geen zusje of broertje was van het andere kind. Dit kind zou rond de 8 – 10 jaar kunnen zijn. Het waarom de beide kinderen op de fundamenten van de zijbeuk begraven zijn, is een raadsel en dat zal wel nooit worden opgelost. Maar het verdere hoe en wat kan men in dit boekje lezen.

DAP 17 is een boekje met de titel 'Achter het Gasthuis'. Dit gaat over alles wat er gevonden is voordat de appartementen achter de Gasthuiskerk gebouwd zijn. Hierin vele wetenswaardigheden over de waterputten, in welke tijd dit stuk grond waar voor gebruikt werd. Ook de gevonden munten geven aan dat zelfs in die tijd er al handel met het buitenland werd gedreven.

Het boekje DAP 16 heet: 'Het convent “Maria opten aelden grave”' (Archeologisch en historische onderzoek Kloosterstraat 17 in Doesburg. Dit vond plaats voordat het nieuwe St. Elisabeth werd gebouwd. Ook hier werden bijzondere vondsten gedaan. Doesburgs oudste stadsgracht uit de 13e eeuw kwam aan het licht, evenals de resten van bijgebouwen, waterputten en afvalkuilen van het Grote Convent. Vooral over het leven in dit vrouwenklooster leverde het onderzoek veel interessante informatie en vondsten op.

Hierna werden de eerste exemplaren overhandigd aan Gerrit Bouwmeester van de Gestichten en aan de Attent Zorggroep. Voor iedereen die in het bezit wil komen van deze mooie boekwerkjes: Ze zijn vanaf dit moment verkrijgbaar in de boekhandel en bij museum De Roode Tooren. - foto: Hanny ten Dolle