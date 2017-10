PvdA bezoekt Eerbeekse Enk

EERBEEK – De leden van de PvdA-afdeling Brummen- Eerbeek regelmatig in gesprek met inwoners van de gemeente. Onlangs brachten zij een bezoek aan de Eerbeekse Enk. De bewoners lieten weten overwegend tevreden te zijn met hun woonomgeving, maar hadden ook enkele puntjes van kritiek.

Regelmatig hoort de PvdA dat de onderhoudstoestand van het openbaar groen niet op orde is. De plantsoenen en straten zijn niet meer zo netjes en er zijn steeds minder speeltoestellen in de speeltuintjes. Ook is er soms sprake van overlast door jongeren, die ‘s avonds laat en ‘s nachts op straat ‘kattenkwaad’ uithalen. Gelukkig kwamen de PvdA-leden ook in gesprek met enkele jongeren. Zij geven aan dat er in Eerbeek veel te weinig voor hen te doen is. Er zijn voor jongeren onvoldoende voorzieningen. En bij de voorzieningen die er zijn, zoals het JOC bij de Bhoele of de ‘hangplek’ bij de Wasacker voelen niet alle jongeren zich thuis.

Aandacht werd gevraagd voor het gebouw van de Stichting Andarinyo aan de Rembrandtlaan. Dat wordt al geruime tijd niet meer gebruikt en dus ook niet onderhouden. Iets waar de PvdA aandacht voor heeft. Kan het niet een leuk trefpunt voor de buurt worden, zodat buren hier feestjes kunnen houden?

Ten aanzien van het dorp vroeg men aandacht voor het verkeer en parkeren in de Stuijvenburchstraat. De herinrichting is mooi, maar er wordt teveel op het plein geparkeerd. Ook vragen bewoners wanneer er verder aan de open plekken gewerkt wordt. Als er gebouwd wordt, dan graag meer ouderenwoningen. Het is duidelijk dat de gemeente door moet met de vernieuwing van het centrum van Eerbeek. Dit kan wanneer het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek wordt vastgesteld. De PvdA-wethouder heeft hier hard aan getrokken.

In een enkel gesprek kwamen ook persoonlijke zaken aan de orde. Voor zover van toepassing kregen deze mensen het advies om contact op te nemen met het ombudsteam van de PvdA afdeling Brummen-Eerbeek.