Barmedewerkers hebben sponsor

KLARENBEEK - De komende jaren zal de naam van Waterman Advies op de shirts van de barmedewerkers in het MFC van SC Klarenbeek prijken. Beheerders Heleen van Beek en Marita van Schaik mochten uit handen van sponsor Leo van Schaik de prachtige nieuwe shirts, in ontvangst nemen. Van Schaik is zelf ook regelmatig als barmedewerker in de Brug te vinden.

Waterman Advies is gevestigd in Klarenbeek, Apeldoorn en Almelo en is gespecialiseerd in verzekeringen en hypotheken. Waterman Advies werkt vanuit een persoonlijk contact met elke cliënt; particulier of zakelijk. Een verzekering of hypotheek is namelijk voor niemand hetzelfde. Waterman Advies kiest bij sponsoring voor projecten waarbij een langdurige relatie tot stand kan worden gebracht en waarmee maatschappelijke betrokkenheid door het bedrijf wordt uitgedragen.