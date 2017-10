Kinderzwerfboek-station op de Holtbanck

RHEDEN - Op vrijdag 6 oktober om 9.00 uur wordt er een zwerfboekenkast geopend op het IKC de Holtbanck in Rheden. Er zijn twee boekenkasten gemaakt door de Rotary Rheden en Rozendaal in de vorm van een B. Een afgevaardigde van de Rotary opent samen met kinderen van de school de boekenkasten. Deze kasten zijn bij elkaar geplaatst in de centrale hal, vlakbij de achter ingang van de school.

Kinderen mogen uit de kasten een boek met de sticker Neem me mee, ik ben een zwerfboek meenemen naar huis. Op de binnenkant van het boek zit een sticker met een zwerfboekcode. Deze code kan je invoeren op de website en zo is het boek te volgen tijdens zijn zwerftocht. Heeft een boek nog geen code dan kan je deze ook via de site www.kinderzwerfboek.nl aanmaken. Het is de bedoeling dat je het boek nadat het gelezen is weer laat zwerven. Dat betekent dat je het boek kan terugzetten in de kast op school of in een andere zwerfboekenkast of je laat het zwerven in de sportkantine, camping of zwembad. In Rheden staan er ook twee zwerfboekkasten in De Kroeseboom. Kinderen van andere scholen zijn dus ook welkom om in de zwerfboekenkast op de Holtbanck te komen snuffelen en omgekeerd. Kinderzwerfboeken zijn een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Speelgoedbank de Speelstoet, waar cliënten van Siza werken, helpt met het aanleveren van boeken.