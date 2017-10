Repair Café Doesburg en controle fietsverlichting

DOESBURG - Het overkomt iedereen wel een keer; wil je lekker gaan klussen, doet de boormachine het niet. Of je trekt een broek aan, gaat de rits kapot. Weggooien is dan niet nodig. In het Repair Café Doesburg staan elke eerste woensdag van de maand deskundige vrijwilligers klaar om samen allerlei kapotte spullen te repareren en advies te geven.



In de maand oktober organiseert de ANWB een landelijke actie Lichtbrigade. Het Repair Café ondersteunt dit initiatief en schenkt daarom extra aandacht aan de fietsverlichting. Wees verstandig en laat je zien in het verkeer! Fiets 4 oktober naar het Repair Café op Beumerskamp, Breedestraat 39 in Doesburg. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur zorgen deskundige mensen dat je met goedwerkende verlichting weer weggaat. Wel zo veilig!