Sportbedrijf Rheden houdt Fit- en Gezondheidsmaand

VELP – Sportbedrijf Rheden houdt van 4 t/m 29 september i.s.m. het Astrumcollege (Sport & Bewegen) de Fit- en Gezondheidsmaand bij de Hangmat in Rheden. Op donderdag 7 september kan worden ingeschreven voor een Gezondheidstest.

In de maand september kunnen belangstellenden meedoen aan allerlei gezonde en leuke activiteiten onder begeleiding van studenten van het Astrumcollege. Wat te denken van een actieve bootcamp; lekker buiten bezig zijn met je eigen lichaamsgewicht, gericht op kracht en uithoudingsvermogen. Of leer hoe je het beste kan beginnen met hardlopen (tot ongeveer 3 km). Heb je altijd al willen leren zwemmen? In een ontspannen sfeer, in kleine groepjes of individueel, leer je de beginselen van het zwemmen. Neem een kijkje op de site voor het actieve aanbod en schrijf je online in: www.sportbedrijfrheden.nl/fit-en-gezondheidsmaand/

Wil je weten hoe het met je lichamelijke gesteldheid is? Meten van lenigheid, uithoudings-vermogen, kracht en/of BMI. Doe dan gratis mee aan de Gezondheidstest voor een beweegadvies op maat! Je kunt je online inschrijven op www.sportbedrijfrheden.nl/fit-en-gezondheidsmaand/.

De Gezondheidstest is wordt uitgevoerd bij de Hangmat in Rheden en duurt ongeveer één uur. Met verschillende testen wordt onder andere uw coördinatie, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen gemeten. Na afloop van de test worden de resultaten met u besproken en krijgt u een deskundig beweegadvies van een fysiotherapeut.

Uiteraard wil de organisatie zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Rheden actief laten deelnemen aan deze Fit- en Gezondheidsmaand. Voor €15,00 koop je een maandabonnement waarbij je aan alle activiteiten kunt deelnemen. Met dit abonnement heb je in de maand september tevens gratis toegang (onbeperkt) tot het openluchtzwembad.

