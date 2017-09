Preek van de leek door Pieter Zuidema

DOESBURG - Op Culturele Zondag van 3 september, houdt drs. Pieter Zuidema de preek van de leek over 'het Ik en de Tijd bij Chagall'. Daarmee wordt de laatste week van de mooie expositie ‘De klokken van Chagall na 60 jaren’ in de Martinikerk ingeluid. Pieter Zuidema is de oprichter van Galerie Wuyt en van het Chagall researchcentre in Amsterdam.

Hij is de auteur van het essay De klokken van Chagall in het mooie opnieuw uitgegeven kwadraatschrift, met daarin de afbeelding van de fraaie litho die Chagall speciaal voor het Nederlandse kwadraatschrift maakte. De vormgever van de kwadraatschriften, Pieter Brattinga, was een jeugdvriend van Dick Bruna. Aan hem heeft Dick Bruna de vormgeving van zijn mooie vierkante boekjes (kwadraatboekjes) ge danken.

De preek van de leek begint om 16.30 uur. Wilbert Berendsen bespeelt het orgel. De kerk aan de Grote Markt is vanaf 16.00 uur open (er is koffie en thee). Na afloop zijn bezoekers van harte welkom bij een drankje en een hapje. De toegang is gratis . Er is wel een collecte.

Tussen 15.00 en 16.00 uur houdt Pieter Zuidema een besloten rondleiding op de expositie. De kosten daarvoor bedragen 10 euro. Aanmelden kan via bramgrandia48@gmail.com.