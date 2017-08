Haver oogsten voor de Loense Moandag

EERBEEK – Op een zonnige middag was vorige week in hartje Eerbeek een stukje nostalgie te zien. Mannen van de Dörsclub Lieren waren actief op een klein stukje korenland aan de Lageweg in Eerbeek. Bart Bello, van de stichting Loense Moandag, wilde namelijk koren hebben om te dorsen voor het komende evenement op 7 augustus.

De mannen van de Dorsclub komen, na enkele jaren afwezigheid, namelijk weer naar de Loenense ponymarkt. Zij brengen de ‘olde dörsmölle’ weer mee. Maar om te kunnen dorsen, moeten de mannen rogge hebben. Het graan op het Eerbeekse korenveldje was rijp en Bello nodigde de mannen uit om te komen oogsten (maaien). Bennie Zegers met een zogenaamde ‘zelfbinder’ maaide het koren. Gerrit Scherpenzeel zat op de machine om de bossen te sorteren. De machine bracht zelf een touwtje om de korenstengels. Alles ging voorspoedig. Zonder storing kon de rogge geoogst worden. Bello gaf op het veld aanwijzingen.

Na het maaien werden de bossen opgezet tot garven om verder te drogen. De mannen van de dorsclub gaan het graan dorsen tijdens de Loense Moandag op het terrein van de Kostersweide bij De Brink, waar ‘s morgens de pony’s van de markt een plaatsje krijgen. De mannen zijn daar aan het werk van 12.00 tot 15.00 uur. Er wordt dan ouderwets gedorst met de machine uit 1934 met aandrijving met een lang riem vanaf een Lanz-Buldog. Het puffen van deze oude machine is al van ver te horen.

Na gedane arbeid gingen de mannen, Ben Zegers, Cor Jeths, Gerrit Scherpenzeel, Bart Scheerder en Bart Bello, koffie drinken en even op de foto. De kleinzoon van Bello, Bart junior, die ook flink met zijn opa de handen uit de mouwen stak, vindt dit agrarische werk prachtig. Zoon Richard Bello, die met zijn zonen Stan en Jarno ook hielp, waren al naar huis. - Foto: Martien Kobussen