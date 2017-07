GroenLinks stelt vragen over reuze/berenklauw

RHEDEN ˗ Een nu bloeiende reuzenbloem kan ernstige gezondheidsschade opleveren bij aanraking. Hoewel de plant zich van jaar tot jaar uitbreidt en zo een steeds groter gevaar oplevert, heeft de gemeente Rheden geen beleid om haar te verwijderen. GroenLinks vindt de situatie onhoudbaar en vraagt het college om actie.

GroenLinks-fractiemedewerker Linda Nieuwenhoven: “Wat niet iedereen weet, is dat het sap van de reuzenberenklauw in combinatie met zonlicht brandwonden en zelfs blindheid kan veroorzaken. Een simpele aanraking van de plant kan al voldoende zijn, al voel je eerst niets. De effecten treden pas op na een tijdje in de zon.”

De plant vormt daarmee een gevaar voor de gezondheid van mensen en sommige dieren, zoals bijvoorbeeld honden. Toch groeit deze invasieve exoot, oftewel een schadelijke plant die van nature niet in Nederland voorkomt, op veel plekken in de gemeente langs fietspaden, speelplaatsen en hondenuitlaatplekken. Dit levert gevaarlijke situaties op. Nieuwenhoven: “Nog vandaag haalde ik twee jongetjes uit het ‘bos’ van reuzenberenklauw bij de kanovijver in Rheden. Ze waren met hun zakmes stengels en bladeren van de plant aan het snijden en hadden veel lol in de jungle van planten.”

In tegenstelling tot sommige andere gemeenten heeft de gemeente Rheden geen apart beleid om de reuzenberenklauw aan te pakken. Bij regulier groenonderhoud wordt de plant wel verwijderd, maar dat gebeurt op een beperkt aantal locaties. Ook heeft de gemeente geen zicht op probleemplekken. Dat wil zeggen dat de plant op veel plaatsen niet wordt verwijderd, en de plant zich daarom van jaar tot jaar kan uitbreiden binnen de gemeente. Hij verdringt daarbij ook andere, inheemse planten, waardoor onze natuur minder divers wordt. Dit probleem speelt ook bij andere invasieve exoten die in de gemeente voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop. Daarvan heeft de gemeente Rheden afgelopen week aangekondigd deze actief gaan te bestrijden.

GroenLinks vindt de huidige situatie onhoudbaar. De fractie heeft daarom voor de tweede keer vragen gesteld over invasieve exoten aan het college van B&W. GroenLinks wil graag dat de gemeente de reuzenberenklauw actief gaat bestrijden, in elk geval in situaties waar de volksgezondheid in gevaar is. De gemeente geeft aan pas volgend jaar te gaan inventariseren waar de reuzenberenklauw binnen de gemeente tot problemen leidt. Er zijn echter geen plannen om de plant integraal te bestrijden. Hierdoor is het probleem nauwelijks goed op te lossen. Zolang de reuzenberenklauwnog langs de weg staat, is het in elk geval belangrijk dat inwoners weet hebben van de gevaren.