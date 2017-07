Afscheid kantinebaas

DOESBURG- Op donderdagavond 22 juni heeft een aantal badmintonners van BV Doesburg afscheid genomen van Martin Meurkes. De gewaardeerde kantinebeheerder neemt afscheid van sporthal Beumerskamp en dat spijt de badmintonners zeer.

Zoals de badmintonners het verwoorden: “Martin is een echte horecaman en hij heeft ons altijd een uitstekende service geboden voor de derde helft en na de wedstrijden en trainingen. Niet alleen wij, maar ook de bezoekende verenigingen waren daarover vol lof. Ook bij ons veertigjarig jubileum heeft hij zijn steentje bijgedragen, waarvoor wij hem nog steeds zeer dankbaar zijn.

Als horecaman wist Martin altijd een goede sfeer in de kantine te creëren, door het aanbieden van een gratis hapje en soms ook een drankje voor zijn rekening. Kortom, wij betreuren het feit dat hij moet stoppen en de angst bekruipt ons dat het niet meer zal worden zoals wat het was.

Het is ons niet bekend of de gemeente maatregelen heeft genomen om een nieuwe kantinebeheerder aan te trekken die de zaak kan voortzetten en of deze dat dan doet op dezelfde wijze als voorheen. Jammer vinden wij het dat Martin gedwongen moet stoppen.

De gemeente wilde kennelijk met hem geen nieuwe verbintenis aangaan, iets dat hijzelf, maar zeker wij als gebruikers zeer betreuren. Ook het feit dat de gemeente niet heeft gereageerd op het aanbod van de BV Doesburg om de kantine op hun wijze en voorwaarden te beheren, vinden de gebruikers op zijn zachts gezegd onbegrijpelijk”.

Op deze laatste avond kreeg Martin als dank nog enkele cadeaus en werd hij middels enkele korte toespraken heel hartelijk bedankt voor alles wat hij gedaan heeft.