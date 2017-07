Foto-expositie geopend

BRUMMEN – Zo’n veertig bezoekers waren present bij de opening van de fototentoonstelling Wat Was, Was Werd, Wat is Geworden. Op havezate Laag Helbergen toont fotografe Sharon Elvin foto’s van de dijkverlegging in Cortenoever. Ze heeft de veranderingen in het landschap gedocumenteerd. Tineke Breuer – van der Haar heeft drie gedichten geschreven bij de foto’s, die ze tijdens de opening ten gehore bracht. Heer des huizes Frits Prisse van Laag Helbergen verzorgde bovendien een interessante rondleiding over het terrein.

De expositie is nog tot en met 20 juli iedere woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur te zien, evenals van 3 tot en met 24 september. Laag Helbergen is te vinden aan de Piepenbeltweg 1 in Brummen (Cortenoever). Wie op een ander moment een rondleiding wil krijgen, kan contact opnemen met Sharon Elvin, tel. 0- 49983762.



Verder vindt op zondag 2 juli om 15.00 uur een poeziëwandeling plaats georganiseerd door Werkgroep Taalmarkt Brummen, met als startpunt Laag- Helbergen. Ook dan is de fototentoonstelling te bezichtigen, zal dichteres Tineke Breuer- van der Haar haar gedichten laten horen en zal de eigenaar van het huis iets over de geschiedenis van het huis en Cortenoever vertellen. Voor verdere informatie zie evalankafotografie.nl of IJsselbiënnale.nl