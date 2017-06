Waarschuwing voor zwemmersjeuk in Gat van Cortenoever

BRUMMEN - De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers in recreatieplas Het gat van Cortenoever in Brummen dat ze mogelijk last kunnen krijgen van zwemmersjeuk. De provincie geeft deze waarschuwing, omdat ze een reeks meldingen van klachten over zwemmersjeuk heeft ontvangen.

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze parasiet komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. Uit de parasieteitjes komen vervolgens larfjes die op zoek gaan naar watervogels en dringen via de huid of poten naar binnen. Als de larfjes met een zwemmer in aanraking komen, proberen zij de huid van de zwemmer binnen te dringen. De larfjes worden direct door het menselijke afweermechanisme onschadelijk gemaakt. Bij veel mensen ontstaat hierdoor een soort allergische reactie. Dit kan zich bij een eerste contact uiten in lichte jeuk en kleine rode vlekjes. Bij herhaalde blootstelling ontstaan rode vlekjes, die later overgaan in grotere hardere zwellingen van één tot drie centimeter doorsnede. Het jeuken is zeer intens. Binnen een week verdwijnen de bultjes en de jeuk weer en de huid herstelt zich volkomen. De aandoening is hinderlijk, maar verder onschuldig.

De aanwezigheid van deze parasiet is een normaal natuurlijk verschijnsel. Met de reguliere zwemwateronderzoeken kunnen de parasieten niet aangetoond worden. Daarom is het niet mogelijk om vooraf te waarschuwen. Zwemmers kunnen zelf de kans op huidirritatie met de parasiet verminderen door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet omdat daar veel larfjes kunnen zitten. Ook is het aan te raden na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl