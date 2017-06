Ambachtelijk scheren van de Loenense kudde

LOENEN –Volgens traditie vindt het schaapscheerdersfeest in Loenen dit jaar weer plaats op de eerste zaterdag van juni. Het Scheerdersfeest kan op 3 juni (in afwachting van andere plannen) nog worden gehouden op het terrein bij Den Eikenboom, waar de schapen op ambachtelijke wijze van hun wollen jasje worden ontdaan en daarbij is wederom een gezellige braderie met kramen, demonstraties en muziek.

De Stichting ‘Het Loenens Heideschaap’ neemt de organisatie weer op zich. Om 08.30 wordt de kudde bij het toegangshek bij de Loenermark aan de Droefakkers al feestelijk opgewacht door de boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO en bestuur van de stichting. Daarna gaat de kudde begeleid door de herder en zijn honden naar Den Eikenboom waar het festijn om 09.00 uur begint en zal eindigen om 16.00 uur. Ongeveer 100 schapen moeten dan op de ouderwetse manier met de schaar door een tiental scheerders en scheersters zijn geschoren. De boerenkapel speelt hier weer op de bekende plek ‘onder de vlierstruuk’.

Op het feestterrein staan diverse kramen met koopwaar en worden er weer demonstraties gegeven van klompenmaken, kantklossen, spinnen, zeis haren, bezembinden, mandenvlechten, stoelen matten, pottenbakken en papierscheppen. Ook de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Loenen zijn er weer met vers gebakken pannenkoeken. Oliebollen worden op een andere kraam verkocht door leden en vrijwilligers van de muziekvereniging OLTO.

Er zijn nog meer attracties op het terrein: sjoelen op een grote baan en bekende marmotten lopen op verzoek. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Kinderen kunnen zich laten schminken.

De bijenvereniging Eensgezindheid uit Eerbeek is present met een voorlichtingsstand. Ook de dames van de stichting Wijnand Hacfort staan er weer met allerlei kasteelartikelen. De toegang tot het evenement is gratis. Om dit vrij entree te kunnen bekostigen wordt er een verloting gehouden. De trekking is op het terrein om 16.00 uur.