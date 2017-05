Ad van Beurden P.A.D. exposeert Arts of Car

VELP - In de lichtstraat van de Paperclip in Velp exposeert fotograaf Ad van Beurden P.A.D. ( 21-7-1947) van 9 mei tot 24 juni een aantal van zijn Arts of Car. Ad van Beurden combineert zijn vak, fotografie en digitale fotobewerking, met zijn andere passie klassieke auto’s. Hij noemt zijn creaties Arts of Car. De letters P.A.D. achter zijn naam betekenen Photographic Art Designer. De basis van zijn Arts of Car bestaat uit één of meer foto’s van een klassieke auto die dan in zijn computer worden vormgegeven door beeldvervreemding, toepassen van kleur- en filtereffecten en handgeschilderde achtergronden. De expositie is te bekijken van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

www.paperclipvelp.nl